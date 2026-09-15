Campanha de doação de medula óssea acontece em Itapeva entre 21 e 25 de setembro

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva realiza, entre os dias 21 e 25 de setembro, uma campanha para cadastro de novos doadores de medula óssea.

O atendimento será das 9h às 15h, na Portaria 3 – Unidade de Imagem, localizada na Rua Santos Dumont, no Centro.

Para se cadastrar, é necessário apresentar documento oficial com foto e realizar a coleta de uma pequena amostra de sangue, de aproximadamente 5 ml.

A iniciativa busca ampliar o número de possíveis doadores e aumentar as chances de compatibilidade para pacientes que aguardam um transplante.