Itararé mobiliza doações para famílias afetadas por forte chuva de granizo

Itararé mobiliza doações para famílias afetadas por forte chuva de granizo

Após a forte chuva de granizo que atingiu Itararé e causou prejuízos a diversas famílias, a Prefeitura iniciou uma mobilização para arrecadar donativos destinados aos moradores afetados.

O prefeito João Fadel divulgou um comunicado nas redes sociais solicitando o apoio da população. Segundo ele, as doações serão organizadas e posteriormente encaminhadas às famílias que necessitam de auxílio.

Roupas, cobertores e outros itens de necessidade podem ser entregues no Ginásio Elefante Branco. Já a arrecadação de alimentos e mantimentos está sendo realizada pela Assistência Social.

Entre os itens solicitados estão leite zero lactose para crianças, além de alimentos em geral.

A Prefeitura reforça que qualquer contribuição pode fazer a diferença para as famílias que tiveram suas casas e bens afetados pela tempestade.

⚠️ Itapeva também recebe doações

Moradores de Itapeva que desejarem contribuir com as famílias afetadas pela chuva de granizo em Itararé podem levar as doações às duas lojas do Bazar Cristal, loja Karina Doces ou diretamente à Prefeitura de Itapeva.

As doações serão destinadas ao atendimento das famílias que tiveram prejuízos com a tempestade.