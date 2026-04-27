Banco de Sangue de Itapeva precisa de doadores O-

O Banco de Sangue de Itapeva está enfrentando baixa nos estoques e faz um apelo urgente à população, especialmente para doadores do tipo sanguíneo O negativo.

Considerado universal, o O- é essencial em situações de emergência, quando não há tempo para identificação do tipo sanguíneo do paciente.

As doações podem ser feitas nos seguintes horários:

Segunda a quinta-feira: das 7h às 14h

Sexta-feira: das 7h às 12h

Local: Rua Mário Prandini, 935 – 1º andar (Portaria 6)

A doação é um gesto simples que pode salvar vidas. Quem puder contribuir deve procurar o banco de sangue e ajudar a manter os estoques em níveis seguros.