Inscrições abertas para processo seletivo de docentes da Educação Profissional Técnica da rede estadual

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de docentes da Educação Profissional Técnica da rede estadual, com atuação prevista para o ano letivo de 2027.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 19 de maio, às 17h, e 19 de junho de 2026, às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 9 de agosto de 2026.

De acordo com o edital, no momento da inscrição o candidato deverá selecionar até três Unidades Regionais de Ensino (UREs), em ordem de preferência, além do(s) eixo(s) de interesse para realização da prova.

A recomendação é que os candidatos realizem a leitura completa do edital para conferir os requisitos, formações aceitas e demais orientações do processo seletivo.

Site para inscrições e acesso ao edital:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp26tecnico