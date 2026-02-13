Sebrae-SP abre inscrições para curso gratuito de doces artesanais brasileiros em Itararé

Inscrições são gratuitas e vagas limitadas para curso voltado ao fortalecimento do empreendedorismo local

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o curso gratuito ‘Prepare e Venda Doces Artesanais Brasileiros’, que será realizado entre os dias 10 e 18 de março, em Itararé. A iniciativa é voltada a pessoas interessadas em aprender técnicas culinárias e desenvolver habilidades empreendedoras para atuar no segmento.

As aulas terão início nos dias 10 e 11 de março, na Associação Comercial de Itararé, localizada à Rua Prudente de Morais, 1131, Centro. Já de 12 a 18 de março, o curso segue no Centro de Convivência do Idoso, à Rua Orlando Alberti, s/nº, Parque Centenário. As atividades começam sempre às 18h30. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do link.

Durante a capacitação, os participantes aprenderão técnicas de preparo de doces artesanais brasileiros, além de receber orientações sobre organização, qualidade, precificação e estratégias de venda. O objetivo é unir prática culinária e noções de gestão, incentivando a geração de renda e o fortalecimento do empreendedorismo local.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, o curso é uma oportunidade para quem deseja transformar talento em negócio. “O setor de alimentação, especialmente o de doces artesanais, tem grande aceitação no mercado. Quando o participante aprende técnicas de produção, aliadas à gestão e ao autoconhecimento, ele passa a enxergar o seu potencial como empreendedor e aumenta suas chances de obter resultados consistentes”, destaca.

SERVIÇO

‘Prepare e Venda Doces Artesanais Brasileiros’

Data: 10 a 18 de março

Horário: 18h30

Local: Associação Comercial (10 e 11 de março)

Endereço: Rua Prudente de Morais, 1131, Centro – Itararé

Local: Centro de Convivência do Idoso (12 a 18 de março)

Endereço: Rua Orlando Alberti, s/nº, Parque Centenário – Itararé

Inscrição: https://forms.office.com/r/ctyCNFgWtT?origin=lprLink