Donizete, o “Minhoca”, é o grande campeão da Corrida do 54º BPM/I

O grande campeão geral da 1ª Corrida de Rua e Caminhada “Sentinelas da Fronteira”, promovida pelo 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, foi Donizete, conhecido pelos amigos como “Minhoca”.
Integrante do grupo de corrida de rua Tudo Junto e Misturado, o atleta despontou na frente desde os primeiros quilômetros e manteve o ritmo até cruzar a linha de chegada em 1º lugar, conquistando o título de campeão geral da prova.
Atleta consolidado na região, Donizete é conhecido pelos bons resultados nas pistas e também pelo carinho e respeito conquistados entre os corredores. A vitória em Itapeva reforça sua trajetória no esporte e celebra mais uma conquista de um dos nomes de destaque das corridas da região.
Parabéns, “Minhoca”, pela vitória e por mais esse grande resultado!