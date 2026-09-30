Homem é detido com drogas após tentar se esconder em residência abandonada em Itapeva

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na segunda-feira (28), em Itapeva (SP).

Segundo a PM, os policiais atendiam a uma ocorrência relacionada ao tráfico quando localizaram o indivíduo, que teria tentado fugir e se escondido em uma residência abandonada.

Durante a abordagem, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de um aparelho celular. Ainda conforme a corporação, outras porções de entorpecentes, que teriam sido dispensadas durante a fuga, também foram localizadas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.