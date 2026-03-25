Polícia Civil e GCM apreendem grande quantidade de drogas em Itapeva

Uma operação realizada na manhã desta terça-feira resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Vila Mariana, em Itapeva. A ação foi conduzida de forma integrada entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal.

Segundo a Polícia Civil, equipes do Setor de Operações de Inteligência da Delegacia Seccional já vinham acompanhando a movimentação no local após denúncias indicarem a atuação de dois suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas em via pública.

Durante o monitoramento, os agentes observaram os indivíduos em comportamento compatível com a venda de entorpecentes. Conforme apurado, os suspeitos utilizavam sacolas plásticas para armazenar as drogas e realizavam entregas rápidas a usuários que se aproximavam, prática comum no comércio ilegal de pequena escala.

Com base nas evidências, foi solicitado apoio da Guarda Civil Municipal, que deslocou equipes da ROMU e do Canil para dar suporte à abordagem.

Ao perceberem a chegada das viaturas, os suspeitos tentaram fugir passando pelos telhados de residências vizinhas, deixando parte do material para trás. Após acompanhamento, um dos indivíduos foi localizado e detido dentro de um imóvel. O outro conseguiu escapar e segue sendo procurado.

Na ação, foram apreendidos:

•833 eppendorfs de cocaína

•220 pedras de crack

•22 porções de maconha

•R$ 90,00 em dinheiro

O suspeito detido foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

As investigações continuam com o objetivo de identificar o segundo envolvido e verificar possíveis conexões com outros pontos de tráfico na região.

A ocorrência evidencia a atuação conjunta das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas no município.