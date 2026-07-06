GCM de Itapeva apreende drogas durante abordagem a veículo

Na madrugada de sábado (5), por volta da 1h36, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva realizavam patrulhamento quando abordaram um veículo que levantou suspeita.

Durante a revista pessoal no condutor, os agentes localizaram sete porções de crack, 12 porções de cocaína, três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Os ocupantes do veículo foram encaminhados ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial determinou a elaboração de Termo Circunstanciado por porte de entorpecentes e a apreensão das drogas, dos aparelhos celulares e do dinheiro.

O veículo também foi recolhido ao pátio por apresentar irregularidade no licenciamento. A remoção foi realizada com o apoio da Polícia Militar.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a corporação mantém ações de patrulhamento preventivo e ostensivo no município. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 199.