GCM apreende drogas e dinheiro durante patrulhamento na Vila Mariana

Durante patrulhamento de rotina na madrugada desta sexta-feira (13), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), realizaram a apreensão de entorpecentes e dinheiro no bairro Vila Mariana.

De acordo com informações da corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 3h06, quando os agentes patrulhavam as proximidades do cruzamento da Rua Dom José Carlos de Aguirre com a Rua Vicente Ferreira de Araújo. No local, os guardas visualizaram um indivíduo em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu a pé, tomando rumo ignorado. Durante a fuga, ele dispensou uma sacola na calçada em frente a uma residência.

Ao verificar o conteúdo da sacola, os agentes encontraram diversos eppendorfs contendo substância análoga à cocaína, além de pedras aparentando ser crack e R$ 1.560,50 em dinheiro, distribuídos em notas diversas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis. O suspeito não foi localizado, e o caso deverá ser investigado.