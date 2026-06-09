Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de entorpecentes na Vila Vitória

Cão farejadora Pandora indicou o local onde os entorpecentes estavam escondidos durante patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Municipal.

Durante patrulhamento preventivo realizado na Vila Vitória, a equipe do Canil da Guarda Civil Municipal de Itapeva localizou uma grande quantidade de substâncias aparentando ser entorpecentes escondidas em uma área de mata próxima a um riacho.

De acordo com a corporação, a ação ocorreu durante um treinamento operacional com a cão farejadora Pandora em uma região conhecida por constantes denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Durante as buscas, o animal demonstrou interesse em um ponto específico da mata, conduzindo os agentes até o local.

Ao realizar a averiguação, a equipe encontrou um buraco onde estava escondida uma sacola contendo grande quantidade de substâncias com características de entorpecentes.

Diante da localização do material, os agentes solicitaram apoio de outras equipes e encaminharam toda a apreensão ao Plantão Policial. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial competente, que determinou a apreensão das substâncias para os procedimentos legais e investigação dos fatos.

A Guarda Civil Municipal destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Canil e o emprego dos cães farejadores no combate ao tráfico de drogas, contribuindo para a segurança da população e para a retirada de entorpecentes de circulação.

A corporação reforça que ações preventivas e o trabalho integrado das equipes seguem sendo fundamentais no enfrentamento ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública no município.