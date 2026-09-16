Duplicação da SP-258 em Itararé avança e atinge 58,2% de execução

As obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), entre os kms 338+110 e 339+150, em Itararé, atingiram 58,2% de avanço físico. Na última semana, a evolução dos serviços superou em mais de 10% a média prevista para o período, contribuindo para o avanço das diferentes frentes de trabalho.

Executada pela SPVias, uma empresa Motiva, a obra contempla a duplicação da rodovia, implantação de novas alças de retorno, faixas de aceleração e desaceleração, ampliação da passagem inferior, além de melhorias no sistema de drenagem, sinalização e dispositivos de segurança viária.

Atualmente, as equipes atuam em serviços de pavimentação, terraplenagem e drenagem, etapas fundamentais para a preparação da plataforma da nova pista e implantação da infraestrutura necessária à ampliação da capacidade da rodovia.

Com a conclusão das intervenções, o trecho contará com uma infraestrutura ampliada, proporcionando mais segurança, conforto e fluidez ao tráfego. A obra também vai facilitar o acesso ao sistema viário municipal e contribuir para o desenvolvimento da região.

Empregos

A execução da obra também contribui para a geração de empregos, com mais de 250 postos de trabalho diretos e indiretos. Nos próximos quatro meses, as equipes darão continuidade às frentes de pavimentação, terraplenagem e drenagem, além do avanço das demais etapas da duplicação.

Plantão Social

Para manter a comunidade informada durante a execução das obras, a SPVias disponibiliza o Plantão Social, voltado a moradores, comerciantes e usuários da rodovia para esclarecimento de dúvidas, orientações e registro de solicitações. O atendimento pode ser realizado pelo WhatsApp (15) 99735-9053.

Os clientes também podem entrar em contato com a SPVias pelo 0800-703-5030, com atendimento 24 horas.