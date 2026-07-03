Deputados lideram articulação para início da duplicação da SP-258 no Sudoeste Paulista

Após três anos de articulações políticas e acompanhamento técnico, as obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) começaram na última sexta-feira, dia 26, pelo trevo de acesso a Buri, um dos pontos mais perigosos da via. O avanço é atribuído à atuação conjunta do deputado federal Maurício Neves (PP) e do estadual Ricardo Madalena (PL), que lideraram audiências e cobranças junto ao governo paulista e à concessionária CCR SP Vias.

Engenheiro civil de formação, Madalena preside a Frente Parlamentar da SP-258 e a Comissão de Transportes na Assembleia Legislativa e acompanhou pessoalmente cada etapa dos licenciamentos ambientais junto à Cetesb, além de articular reuniões com a concessionária e o Palácio dos Bandeirantes. Já Maurício Neves valeu-se da força do Progressistas, legenda que preside em São Paulo desde 2022, para liderar audiências com o presidente da Artesp, André Insper, e com o secretário de Parceria e Investimentos, Rafael Benini, mobilizando prefeitos e vereadores do Sudoeste Paulista em torno da demanda regional.

Durante visita do governador Tarcísio de Freitas a Itapeva, o deputado federal reforçou no discurso oficial a importância da duplicação para o desenvolvimento econômico da região, conhecida pelo agronegócio e belezas naturais. A fala foi interpretada também como um gesto de cobrança política para assegurar o início das intervenções no trecho considerando mais crítico e que fez muitas vítimas fatais.

Prefeitos da região afirmam que a continuidade do projeto até Itararé dependerá da recondução dos dois parlamentares, uma vez que o contrato de concessão se encerra em 2030. A avaliação entre as lideranças locais é de que a força política de Maurício Neves e Ricardo Madalena será essencial para incluir a extensão total da duplicação, garantindo que a obra não fique restrita ao primeiro lote.