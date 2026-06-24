Obras de duplicação da SP-258 terão início com cerimônia em Buri

Deputado Federal Maurício Neves foi um dos principais articuladores da obra de duplicação da SP-258 que começa no Trevo de Buri

A cerimônia que marca o início das obras de duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) está prevista para ocorrer nesta sexta-feira (26), às 9h, no trevo de Buri.

A duplicação da rodovia é uma demanda antiga da população e de lideranças regionais, devido à importância da SP-258 para a mobilidade, a segurança viária e o desenvolvimento econômico do Sudoeste Paulista.

O projeto representa um dos principais investimentos em infraestrutura viária da região nos últimos anos. A expectativa é de que as obras contribuam para melhorar as condições de tráfego e ampliar a capacidade da rodovia, utilizada diariamente por motoristas de diversos municípios.

A realização da obra contou com articulações junto a órgãos estaduais e integra os investimentos previstos para a malha rodoviária paulista.