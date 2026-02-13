Editorial – Carnaval, política e os confetes fora de época

Fevereiro chegou trazendo o som dos tamborins, o brilho do glitter e aquela energia contagiante que só o Carnaval tem. Em Itapeva, enquanto uns afinam a voz para cantar marchinhas, outros parecem preferir o ritmo acelerado dos debates políticos. E, convenhamos, os ânimos andam mais elétricos que o próprio trio elétrico em uma avenida lotada.

Na política local, tem gente sambando com leveza, celebrando conquistas da gestão como se estivesse na comissão de frente. Mas também há quem prefira assistir ao desfile de braços cruzados, ou até vaiar da arquibancada. Afinal, em ano de embates mais intensos, nem toda realização é comemorada por todos. Para alguns grupos, reconhecer avanços pode soar quase como perder o compasso.

E como todo bom Carnaval tem fantasia, na política também não faltam enredos criativos. Nas redes sociais, surgem versões alternativas dos fatos, narrativas ensaiadas e, vez ou outra, verdadeiras obras de ficção. Entre filtros, cortes estratégicos e frases fora de contexto, tenta-se conduzir a opinião pública como se fosse bloco organizado, mas nem sempre a plateia compra o abadá.

Infelizmente, as inverdades acabam entrando no desfile. E fazem parte de um jogo que, quando perde o limite do debate saudável, se torna pequeno e pouco produtivo. Criticar é legítimo.

Divergir é da democracia. Mas inventar, distorcer ou espalhar versões que não se sustentam é escolher um atalho perigoso.

Talvez o melhor conselho, neste Carnaval político, seja o mesmo da folia tradicional: cuidado com o que você veste, atenção ao que consome e, principalmente, responsabilidade com o que compartilha. Porque, diferente do glitter, certas informações não saem fácil depois que se espalham.

No fim das contas, passada a quarta-feira de cinzas, o que permanece não são os boatos nem as marchinhas improvisadas, mas a realidade concreta da cidade. E essa, mais cedo ou mais tarde, dispensa fantasia. Que a festa seja alegre. E que o debate seja sério.