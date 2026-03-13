Editorial – Quando a cidade espera por sintonia (13/03/2026)

Em muitas conversas pelas ruas de Itapeva, uma pergunta tem surgido com certa frequência: a cidade está avançando no ritmo que poderia?

Não se trata exatamente de dizer que nada está sendo feito, mas existe uma percepção de que muitas discussões acabam girando em torno do “mais do mesmo”. Projetos são debatidos, ideias aparecem, mas a sensação de parte da população é de que, em alguns momentos, parece que estamos apenas “dando nó em pingo d’água”.

Um dos fatores que tem contribuído para esse clima é a constante tensão entre o Executivo e o Legislativo. A chamada “queda de braço” política, que vez ou outra ganha espaço no debate público, acaba gerando ruídos que, inevitavelmente, impactam o andamento de temas importantes para a cidade.

Quando Executivo e Legislativo caminham em lados opostos, quem acaba sentindo os reflexos é a própria população. Afinal, quando os poderes trabalham em sintonia, os projetos avançam com mais rapidez, as decisões ganham mais força e a cidade tende a colher resultados mais concretos.

Itapeva tem potencial, tem gente trabalhadora e possui todas as condições para continuar se desenvolvendo. Talvez o que muitos esperem agora seja justamente mais convergência, menos disputas e mais construção coletiva.

Porque, no fim das contas, quando todos caminham na mesma direção, quem realmente ganha é o povo.