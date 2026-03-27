Editorial — São tantas Anas, Marias… (27/03/2026)

Os acontecimentos recentes em Itapeva trazem à tona reflexões importantes sobre o tipo de cidade que está sendo construída. Entre ações de segurança e o cotidiano da população, emerge um tema que não pode ser tratado como secundário: a proteção das mulheres e o enfrentamento à violência.

O mês de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, reforça a importância de discutir direitos, ampliar vozes e promover políticas públicas eficazes. Mais do que homenagens simbólicas, o período convida à reflexão sobre desafios persistentes, como o aumento dos casos de violência doméstica e de feminicídio no país.

Nesse contexto, ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal de Itapeva evidenciam a importância de uma atuação rápida e humanizada. A existência de medidas protetivas, por si só, não garante segurança total, é preciso que haja fiscalização, acolhimento e orientação contínua às vítimas.

Fortalecer a rede de proteção passa, necessariamente, por garantir que mulheres tenham acesso à informação, apoio e canais de denúncia. Ter voz ativa, denunciar situações de risco e confiar nas instituições são passos fundamentais, mas que exigem respaldo efetivo do poder público e da sociedade.

O enfrentamento ao feminicídio e a outras formas de violência de gênero exige ação contínua, políticas bem estruturadas e, sobretudo, compromisso coletivo. Não se trata apenas de reagir a casos isolados, mas de atuar na prevenção, na educação e na mudança cultural.

Chega de perdermos Anas, Marias, Lucias, Joanas, entre tantas…