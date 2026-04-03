Editorial — A Páscoa que vivemos e os tempos que atravessamos (03/04/2026)

O período de Páscoa convida, todos os anos, a uma pausa. Mais do que uma tradição religiosa, trata-se de um momento simbólico que atravessa gerações, trazendo consigo reflexões sobre dor, esperança, renovação e, sobretudo, recomeços. Em meio à rotina acelerada e às preocupações cotidianas, essa data surge como um chamado à introspecção, algo cada vez mais raro nos dias atuais.

Em essência, a Páscoa fala de transformação. De um antes e um depois. De quedas e de reconstrução. E, ao olhar para a realidade que nos cerca, é inevitável traçar paralelos com o cenário que vivemos, seja no campo pessoal, social ou político.

Em Itapeva, como em tantas outras cidades do país, o momento é de observação e, por que não, de reflexão coletiva. A política local segue seu curso, marcada por desafios antigos e demandas urgentes: saúde, infraestrutura, educação, desenvolvimento. Em meio a debates, decisões e expectativas, a população acompanha, ora esperançosa, ora desconfiada, os rumos que estão sendo traçados.

A Páscoa, nesse contexto, nos convida a ir além da crítica superficial ou da simples aceitação. Ela propõe um olhar mais profundo sobre responsabilidade, compromisso e mudança. Afinal, a renovação que a data simboliza não se limita ao campo espiritual; ela também pode, e deve, se refletir nas atitudes diárias, na forma como participamos da sociedade e na maneira como cobramos e exercemos a cidadania.

Talvez este seja o maior desafio dos tempos atuais: transformar discursos em ações concretas. Em uma era marcada por opiniões rápidas e polarizações, a essência da Páscoa nos lembra da importância do diálogo, da empatia e da construção coletiva.

Mais do que esperar por mudanças vindas de fora, este é um convite para que cada cidadão também se reconheça como parte desse processo. Seja na política, nas relações sociais ou na vida cotidiana, toda transformação começa, inevitavelmente, por escolhas individuais.

Que este período não passe apenas como mais uma data no calendário, mas como uma oportunidade real de reflexão. E que, assim como a mensagem central da Páscoa aponta para a renovação, possamos também buscar novos caminhos mais justos, mais conscientes e mais humanos, para a cidade que queremos construir.

Porque, no fim, toda mudança significativa começa de dentro para fora.