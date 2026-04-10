Editorial – O poder invisível nas mãos de todos (10/03/2026)

Nunca foi tão fácil ter voz. Nunca foi tão simples alcançar tantas pessoas. A internet, essa ferramenta que encurtou distâncias e conectou o mundo em segundos, também entregou a cada indivíduo um poder antes restrito a poucos: o de influenciar, mobilizar e, em muitos casos, julgar.

Se por um lado ela aproxima pessoas separadas por continentes, permitindo que histórias, culturas e afetos circulem sem barreiras, por outro, cria um paradoxo silencioso. Em meio a tantas conexões digitais, cresce o distanciamento no mundo real. É cada vez mais comum ver famílias reunidas à mesa, mas separadas por telas, onde a atenção se volta ao que acontece longe, enquanto o que está perto se torna secundário.

Mais do que uma ferramenta de comunicação, a internet se transformou em um espaço de poder. E como todo poder, exige responsabilidade. Nas mãos erradas, pode se tornar uma arma, capaz de espalhar desinformação, amplificar julgamentos precipitados e atingir reputações em questão de minutos. Palavras, que antes se perdiam no ar, hoje ficam registradas, compartilhadas e potencializadas por algoritmos.

A lógica da exposição constante também altera comportamentos. A busca por validação, medida em curtidas e compartilhamentos, muitas vezes sobrepõe o cuidado com o outro. Opiniões são lançadas sem filtro, críticas ganham força sem contexto, e a linha entre liberdade de expressão e irresponsabilidade se torna cada vez mais tênue.

No entanto, seria injusto ignorar o outro lado dessa realidade. A mesma internet que pode ferir também acolhe. É nela que causas ganham visibilidade, que vozes antes silenciadas encontram espaço, e que redes de apoio se formam em momentos de necessidade. O problema, portanto, não está na ferramenta em si, mas na forma como escolhemos utilizá-la.

Diante disso, talvez o maior desafio da nossa época não seja aprender a usar a tecnologia, mas aprender a equilibrá-la. Saber quando se conectar e, principalmente, quando se desconectar. Resgatar o valor das conversas presenciais, do olhar atento, da escuta verdadeira.