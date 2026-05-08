Editorial — Os rumos de Itapeva

Itapeva vive um momento político delicado e, ao mesmo tempo, decisivo para os próximos anos. Referência regional do Estado de São Paulo, o município atravessa uma fase de transição administrativa após a cassação da então prefeita Adriana Duch Machado, episódio que dividiu opiniões e provocou intensos debates na cidade.

Enquanto parte da população defendia mudanças na condução da gestão municipal, outra parcela questiona a legitimidade e os interesses políticos envolvidos no processo conduzido pela Câmara Municipal. O fato é que a cassação deixou marcas no cenário político local e evidenciou um ambiente de polarização que ainda permanece presente entre os moradores.

Agora, com Generci Neves à frente da Prefeitura, Itapeva inicia uma nova etapa administrativa em meio a expectativas moderadas, cautela política e muitos desafios. Diferente de um governo iniciado após uma eleição tradicional, a atual gestão assume a cidade com projetos em andamento, demandas já existentes e a necessidade de reorganizar setores importantes da administração pública em um mandato relativamente curto até o próximo pleito municipal.

Mais do que discursos, a população acompanha atentamente os primeiros passos do novo governo, especialmente na composição do secretariado, na condução dos serviços públicos e na capacidade da administração em manter estabilidade política e administrativa em um cenário ainda sensível.

Em uma cidade que possui papel estratégico para toda a região, temas como saúde, infraestrutura, geração de empregos, desenvolvimento econômico e valorização dos serviços públicos continuam sendo prioridades cobradas pela população, independentemente de posicionamentos políticos.

Ao mesmo tempo, o atual momento também reforça um debate importante sobre a maturidade política e institucional do município. Itapeva precisará encontrar caminhos para superar os desgastes recentes e voltar a concentrar suas atenções em planejamento, desenvolvimento e resultados práticos para a cidade.

Os próximos capítulos deverão ser acompanhados de perto pela população, pelas lideranças políticas e pelos diferentes setores da sociedade. Mais do que uma troca de comando, o período poderá influenciar diretamente o cenário político da cidade e os rumos que Itapeva. E em meio a tudo isso, cabe lembrar que Duch ainda pode recorrer da última decisão que a afastou do cargo.

Seguimos de olho…