Editorial — Novela da política Itapevense (22/05/2026)

Mais uma vez, a política itapevense ocupa o protagonismo da semana, por uma sucessão de acontecimentos que evidenciam a instabilidade no comando do município.

Após decisão judicial, Adriana Duch retorna ao cargo de prefeita de Itapeva, em mais um capítulo da longa e turbulenta novela política que a cidade acompanha nos últimos meses. Paralelamente, Generci Neves, que até então exercia a função de prefeito, protocolou na Câmara Municipal sua renúncia ao cargo de vice-prefeito e também anunciou oficialmente a decisão por meio de suas redes sociais.

O cenário é de reviravolta constante. Entra prefeito (a), sai prefeito (a). Secretários deixam cargos, outros assumem. Mudanças administrativas acontecem em ritmo acelerado, criando um ambiente de incerteza dentro da própria estrutura pública municipal.

Enquanto os bastidores políticos seguem movimentados, a população acompanha tudo com sentimentos que variam entre surpresa, desgaste e preocupação. Afinal, a instabilidade política inevitavelmente impacta o andamento da administração, o planejamento das ações públicas e a continuidade de projetos importantes para a cidade.

O momento exige responsabilidade institucional. Itapeva precisa de estabilidade, organização administrativa e foco nas demandas da população. Saúde, infraestrutura, geração de empregos, manutenção da cidade e atendimento nos bairros continuam sendo prioridades.

A política faz parte da democracia e os desdobramentos jurídicos precisam ser respeitados. No entanto, o que se espera dos agentes públicos é maturidade para conduzir o município com equilíbrio, serenidade e compromisso coletivo. Seguimos…