Editorial — Valentes do Wi-Fi (29/05/2026)

A internet criou um fenômeno curioso: gente que mal consegue sustentar um olhar pessoalmente, mas que atrás de uma tela se transforma em juiz, promotor, especialista e, em alguns casos, até carrasco.

São os valentes do Wi-Fi. Aqueles que digitam com uma coragem impressionante, espalham ataques, acusações, ironias e julgamentos sem qualquer pudor, quase sempre acreditando que a distância da tela funciona como escudo para a irresponsabilidade.

O mais interessante é que muitos desses “destemidos digitais” desaparecem quando a realidade bate à porta. Na vida real, o discurso muda, o tom abaixa, a coragem encolhe e, muitas vezes, sobra apenas o velho “não foi bem isso que eu quis dizer”.

A verdade é que a internet virou palco para um espetáculo perigoso: reputações sendo destruídas em minutos por pessoas que talvez nunca tenham levado anos para construir algo sólido na própria vida.

Porque construir uma reputação exige tempo, trabalho, coerência e responsabilidade. Já destruir parece exigir apenas um celular carregado, um pouco de ressentimento e conexão à internet.

E existe ainda uma categoria bastante conhecida nos bastidores: os famosos “testas de ferro digitais”. Aqueles que não escrevem porque pensam, mas porque alguém mandou. Publicam, atacam, espalham versões e alimentam narrativas em nome de terceiros — muitas vezes acreditando que estão participando de uma grande estratégia, quando na realidade são apenas peças descartáveis em jogos de interesse.

Na política, isso se tornou quase rotina. E Itapeva, nos últimos tempos, tem assistido a um ambiente cada vez mais contaminado por ataques, insinuações e guerras de bastidores. A recente troca no comando do Executivo, mudanças em secretariados e os conflitos entre Legislativo e Executivo deveriam servir para fortalecer o debate público e a responsabilidade institucional. Mas, para alguns, virou combustível para alimentar fofocas, ataques pessoais e disputas movidas muito mais por vaidade do que por interesse coletivo.

Discordar faz parte da democracia. Fiscalizar é obrigação. Criticar é legítimo. Mas transformar a política em arena de ataques rasteiros e a internet em território de linchamento moral revela muito mais sobre quem pratica isso do que sobre quem é alvo.

Talvez esteja faltando lembrar que atrás de cada nome citado existe uma família, filhos, pais, amigos e pessoas reais. Existe saúde emocional. Existe dignidade.

E talvez também esteja faltando coragem verdadeira, não a coragem confortável de quem ataca protegido por uma tela, por perfis estratégicos ou por ordens de terceiros, mas a coragem de assumir o que fala, responder pelo que publica e sustentar suas palavras fora do mundo virtual.

No fim, a internet pode até criar personagens. Mas a realidade sempre revela quem cada um realmente é.