Editorial — A festa, o futebol e a política

Junho costuma ser um daqueles meses que parecem aquecer o coração dos brasileiros. Com cores das festas juninas, os casais celebram o Dia dos Namorados e, quando a bola rola, a paixão nacional toma conta das conversas.

O último amistoso da Seleção Brasileira, com uma goleada convincente, reacendeu o velho sentimento de esperança. O torcedor, acostumado a viver entre a euforia e a decepção, já se pergunta: desta vez vai? Ou estamos apenas sendo, mais uma vez, seduzidos pelo encanto de um bom começo?

No Brasil, aliás, a esperança sempre encontra espaço. Seja no esporte, nas tradições populares ou na política.

Enquanto as bandeirinhas são erguidas e os primeiros arraiás acontecem, os bastidores do poder também começam a se movimentar. Oficialmente, ainda parece cedo para falar das eleições de 2026. Mas apenas na aparência.

Deputados intensificam agendas pelo interior, lideranças buscam fortalecer suas bases e os primeiros nomes para a disputa presidencial já começam a ocupar espaço nas rodas de conversa, nas redes sociais e nos noticiários. É um movimento discreto para quem olha de fora, mas bastante intenso para quem acompanha a política de perto.

Talvez a sensação de tranquilidade seja apenas uma ilusão. Afinal, o Brasil tem a capacidade de transformar qualquer período de calmaria em um cenário de grandes expectativas.

Junho chega assim: dividido entre a alegria das tradições, a paixão pelo futebol e o prenúncio de uma longa corrida política. Entre uma fogueira acesa e um gol comemorado, o país já começa, silenciosamente, a escolher os caminhos que pretende seguir.

Porque, no fundo, o brasileiro nunca deixa de acreditar. Nem na seleção. Nem na festa. Nem na possibilidade de dias melhores.