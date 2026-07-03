Editorial — A esperança veste amarelo — e também mora na nossa cidade

No próximo domingo, às 17 horas, milhões de brasileiros estarão diante da televisão, reunidos em casas, bares, praças e telões, compartilhando um sentimento que atravessa gerações: a esperança de ver o Brasil avançar para mais uma fase da Copa do Mundo.

O futebol tem esse poder. Durante noventa minutos, ele faz um país inteiro acreditar que tudo pode dar certo. Cada ataque renova a expectativa, cada defesa reacende a confiança e cada gol transforma ansiedade em celebração.

Mas essa esperança não vive apenas dentro das quatro linhas.

Ela também está presente no cotidiano de quem acorda cedo e sonha com uma cidade melhor para viver. Está no agricultor que espera por uma estrada rural em boas condições para escoar sua produção. No comerciante que gostaria de ver o centro mais bonito e movimentado. No motorista que torce para encontrar menos buracos pelo caminho. Na família que deseja uma praça bem cuidada, uma iluminação eficiente e espaços públicos que transmitam orgulho.

Assim como a Seleção precisa de organização, planejamento e trabalho para conquistar uma vitória, as cidades também dependem de gestão, investimento e compromisso para avançar.

Quando uma rua recebe pavimentação, quando uma estrada rural é recuperada ou quando um canteiro volta a florescer, não se trata apenas de uma obra. É uma mensagem de cuidado. É um sinal de que aquele lugar importa.

Cidades bem cuidadas estimulam o comércio, fortalecem a autoestima dos moradores, atraem visitantes e despertam um sentimento fundamental para qualquer comunidade: o orgulho de pertencer.

Talvez seja esse o maior ponto de encontro entre a Copa do Mundo e o dia a dia das nossas cidades.

Nos dois casos, ninguém vive apenas do resultado final. Vive da expectativa, da confiança de que o próximo capítulo pode ser melhor do que o anterior.

Que o Brasil faça uma grande partida no domingo. E que essa mesma vontade de vencer também inspire quem tem a missão de construir cidades mais bonitas, mais organizadas e mais acolhedoras.