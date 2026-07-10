Editorial — Um sonho próximo, tão distante

A cada quatro anos, o Brasil para.

As ruas se pintam de verde e amarelo, as camisas da Seleção reaparecem dos armários, as conversas nos cafés, nos bares e nos locais de trabalho giram em torno de escalações, esquemas táticos e da esperança do hexacampeonato. Durante algumas semanas, um país inteiro compartilha do mesmo sonho.

E então ele acaba.

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 trouxe novamente aquele sentimento já conhecido, mas que nunca deixa de doer: a sensação de que estávamos perto, mas ainda tão longe. Perto pelo talento dos jogadores, pela tradição da camisa, pela confiança que acompanha a maior seleção da história do futebol. Distante porque o futebol moderno já não permite viver apenas do passado ou da mística construída por gerações anteriores.

O brasileiro não sofre apenas por uma derrota esportiva. Sofre pela interrupção de uma expectativa coletiva. Pela final que já começava a ser imaginada, pela comemoração planejada, pelo sonho de ver novamente a taça sendo erguida por um capitão vestindo amarelo.

Talvez seja exatamente isso que torna a Copa do Mundo tão diferente de qualquer outro torneio. Ela não pertence apenas aos jogadores ou aos dirigentes. Ela pertence ao povo. Ao vendedor que pendura bandeiras em sua barraca, à criança que aprende os nomes dos atletas como se fossem super-heróis, ao trabalhador que organiza o horário para assistir aos jogos, às famílias que se reúnem diante da televisão como se estivessem celebrando um feriado nacional.

Quando o apito final confirma a eliminação, não termina apenas uma campanha. Termina um ritual coletivo de esperança.

O Brasil continuará sendo o país das cinco estrelas, da camisa mais respeitada do futebol mundial e de uma paixão que atravessa gerações. Mas o sonho do hexacampeonato, mais uma vez, fica adiado.

Um sonho próximo, tão distante.

E talvez seja justamente essa distância que faça o brasileiro continuar acreditando que, na próxima Copa, será diferente. Porque o futebol, assim como a esperança, possui uma característica curiosa: sempre encontra uma maneira de renascer.

Em 2030, quando a bola voltar a rolar em mais uma Copa do Mundo, milhões de brasileiros estarão novamente diante da televisão, dizendo as mesmas palavras que atravessam décadas: “Agora vai.”