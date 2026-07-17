Editorial — Retorno

Após 15 dias de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Itapeva retoma suas atividades legislativas e, com ela, também retorna o olhar atento da população sobre o trabalho dos vereadores.

Durante esse período, a cidade continuou funcionando normalmente. As demandas da saúde seguiram chegando, os problemas de infraestrutura permaneceram nas ruas, os pedidos da comunidade continuaram sendo feitos e a rotina da administração pública não parou. É justamente por isso que, no retorno das sessões, a expectativa costuma ser maior e a cobrança mais presente.

O recesso está previsto no calendário legislativo e não significa paralisação completa dos trabalhos. Muitos vereadores mantêm atendimentos, visitas e agendas externas durante esse período.

inda assim, a percepção popular é diferente: para grande parte da população, a ausência das sessões transmite a sensação de uma pausa em um momento em que os problemas da cidade continuam exigindo respostas diárias.

Agora, com a retomada dos trabalhos no plenário, a expectativa é de que temas importantes voltem a ocupar espaço nos debates e que as demandas acumuladas encontrem encaminhamento.

ais do que discursos, o momento pede presença, fiscalização e resultados.

A política municipal é feita no dia a dia e, em uma cidade que viveu meses de intensa movimentação política e administrativa, a população parece cada vez menos disposta a esperar. O retorno do Legislativo representa, portanto, não apenas o fim do recesso, mas também o reinício de um período de cobranças, expectativas e responsabilidades renovadas.

A cidade não entra em recesso. E os desafios de Itapeva também não.