Editorial — Expectativa

As urnas ainda nem foram abertas, mas o clima das eleições de 2026 já começa a influenciar conversas em todo o país. Em outubro, os brasileiros escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. É uma das decisões mais importantes para os rumos do Brasil nos próximos quatro anos.

Enquanto Brasília se prepara para mais uma disputa eleitoral, a realidade de cidades do interior, como Itapeva, segue outro ritmo. Aqui, o assunto mais frequente entre comerciantes não é quem lidera as pesquisas, mas a queda no movimento, a cautela dos consumidores e a dificuldade para fechar vendas.

É natural que anos eleitorais despertem expectativas. Há quem espere mudanças na condução econômica do país. Outros apostam na continuidade das políticas atuais. Independentemente de preferência política, existe um sentimento comum: a espera. Muitas pessoas preferem adiar investimentos, trocar de carro, reformar a casa ou até ampliar um negócio até entender qual será o cenário a partir de 2027. Esse comportamento, aliado a fatores como juros, inflação e acesso ao crédito, pode contribuir para um ambiente de maior cautela na economia.

Em Itapeva, essa percepção aparece nas conversas diárias. Lojistas relatam movimento abaixo do esperado, consumidores pesquisam mais antes de comprar e empresários demonstram preocupação com os próximos meses. Não significa que as eleições sejam as únicas responsáveis por esse cenário, mas elas certamente aumentam a expectativa sobre o futuro.

Os próximos meses prometem uma enxurrada de promessas, debates e discursos. No entanto, para quem abre as portas do comércio todas as manhãs, a pergunta continua sendo muito mais simples: quando o movimento vai melhorar?

No fim das contas, independentemente de quem vencer as eleições, o que a população espera é estabilidade, confiança e um ambiente que favoreça a geração de empregos, o fortalecimento das empresas e o crescimento da economia. Porque, longe dos palanques, é isso que faz diferença na vida de quem produz, trabalha e empreende todos os dias.