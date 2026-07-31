Editorial — Entre avanços e velhos desafios

Toda cidade vive de contrastes. Enquanto alguns setores avançam, outros insistem em caminhar em ritmo mais lento. Itapeva não é diferente.

Nos últimos dias, boas notícias mostraram que, quando há planejamento e dedicação, os resultados aparecem. O esporte voltou a dar orgulho, novos investimentos chegaram para fortalecer a assistência social e medidas voltadas à educação e à segurança pública avançaram no Legislativo. São iniciativas que demonstram que a máquina pública continua funcionando e que há servidores e equipes empenhados em fazer a diferença.

Mas governar uma cidade vai muito além de entregar boas notícias.

A população também espera respostas para questões que fazem parte da rotina. A zeladoria urbana é um exemplo. Não se trata de exigir que toda a cidade esteja impecável ao mesmo tempo.

Itapeva é extensa, a demanda é grande e isso todos compreendem. O problema começa quando alguns locais deixam de transmitir a sensação de espera e passam a refletir abandono. Há bairros, praças e áreas públicas onde a manutenção já não pode mais ser tratada como prioridade futura.

Outro ponto que merece reflexão é a gestão das equipes. Toda administração tem acertos e dificuldades. Isso faz parte. Mas também é natural que, diante de setores que não apresentam o desempenho esperado, surja a expectativa por mudanças. Liderar também significa avaliar resultados, corrigir rotas e, quando necessário, renovar peças. Nem sempre o problema está no projeto; às vezes, está em quem o executa.

E há ainda um terceiro personagem que não pode passar despercebido: o Legislativo. A Câmara Municipal tem aprovado projetos importantes, mas a percepção de parte da população é de um distanciamento cada vez maior entre vereadores e as demandas do dia a dia. Fiscalizar, acompanhar e dialogar também fazem parte do mandato. Em tempos em que tudo é acompanhado quase em tempo real, presença institucional também é uma forma de prestação de contas.

No fim, talvez esse seja o maior desafio de qualquer governo: não permitir que os acertos sirvam de justificativa para ignorar os problemas, nem que as críticas apaguem aquilo que vem sendo feito de positivo. Uma cidade cresce quando consegue equilibrar essas duas realidades. E é justamente esse equilíbrio que Itapeva precisa buscar, todos os dias.