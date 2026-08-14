Editorial — Responsabilidade

Falar sobre a cidade onde vivemos é, antes de tudo, falar sobre o lugar que escolhemos para construir nossas histórias, criar nossos filhos, trabalhar e viver. Por isso, olhar para Itapeva com bons olhos não significa ignorar os problemas. Significa reconhecer o que está sendo feito, valorizar os avanços e, principalmente, participar da construção de uma cidade cada vez melhor.

Saúde, educação, limpeza urbana, segurança, infraestrutura e tantos outros serviços públicos fazem parte da vida de todos nós. É legítimo — e necessário — que a população cobre qualidade, eficiência e respeito no atendimento. Como cidadãos, temos o direito de questionar, reivindicar e pedir melhorias sempre que um serviço não estiver funcionando como deveria.

Mas existe também o outro lado dessa responsabilidade: aquilo que cabe a cada um de nós.

Uma cidade limpa não depende apenas do serviço de coleta ou das equipes de limpeza. Começa dentro de casa, passa pela calçada e chega às ruas. Manter o passeio em boas condições, não descartar lixo em locais inadequados e cuidar dos espaços públicos são atitudes simples que fazem diferença no cotidiano de toda a comunidade.

Na saúde, também podemos fazer a nossa parte. Consultas e exames são planejados para atender à população e, quando alguém não comparece sem avisar, aquele horário que poderia ser utilizado por outra pessoa acaba sendo perdido. Não faltar aos atendimentos agendados ou comunicar antecipadamente quando não puder comparecer é um gesto de responsabilidade e respeito com quem também espera por atendimento.

O mesmo vale para a educação, para o trânsito, para a preservação das praças, para o respeito às regras e para tantas outras situações que fazem parte da convivência em sociedade.

É fácil apontar o que precisa melhorar. E, muitas vezes, é necessário apontar mesmo. O poder público deve ser cobrado, fiscalizado e lembrado diariamente de suas obrigações. Mas a cobrança ganha ainda mais força quando vem acompanhada de participação e responsabilidade.

Não se trata de colocar sobre o cidadão responsabilidades que são do poder público. Cada um tem seu papel. Prefeitura, Câmara, Estado, empresas, instituições e moradores precisam cumprir suas obrigações para que a cidade funcione.

Uma cidade melhor não nasce apenas de grandes obras ou de grandes anúncios. Ela também é construída nas pequenas atitudes de todos os dias.

Por isso, olhar para Itapeva com bons olhos é querer o melhor para a cidade sem deixar de enxergar aquilo que precisa ser corrigido. É valorizar uma escola que funciona, um atendimento de saúde que dá certo, uma praça bem cuidada, uma rua limpa. Mas também é fazer a nossa parte para que esses resultados sejam preservados.

No fim, quando buscamos um lugar melhor para nós e para nossas famílias, não podemos esperar que apenas alguém faça alguma coisa. A cidade é de todos. E cuidar dela também é responsabilidade nossa.

Cobrar é um direito. Participar é um dever. E fazer a nossa parte é uma escolha que pode transformar o lugar onde vivemos.