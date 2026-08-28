Editorial — Terceira via

Em meio à polarização que há anos marca a política brasileira, uma expressão volta a aparecer nas discussões sobre as eleições de 2026: a chamada “terceira via”.

O termo não é novo. Em diferentes eleições, nomes e grupos políticos tentaram ocupar um espaço entre os dois polos que concentram grande parte do debate nacional. Algumas dessas iniciativas ganharam força por determinado período, enquanto outras acabaram ficando pelo caminho.

A questão que se coloca agora é se o cenário de 2026 será diferente.

Ainda é cedo para saber se haverá espaço para uma candidatura capaz de romper a divisão tradicional da política nacional. Também é difícil prever se o eleitor estará disposto a mudar suas escolhas ou se, mais uma vez, a disputa acabará concentrada nos grupos políticos que já possuem maior presença e estrutura.

Há, porém, um ponto que merece atenção: uma eventual terceira via não se sustenta apenas pela ideia de ser “nem um, nem outro”. Para conquistar espaço, precisará apresentar propostas, construir identidade própria e convencer o eleitor de que existe um projeto consistente por trás da candidatura.

Da mesma forma, os partidos que pretendem ocupar esse espaço terão que lidar com uma realidade bastante prática da política: eleição nacional exige organização, alianças, presença nos estados e capacidade de comunicação com diferentes setores da sociedade.

Enquanto isso, o eleitor observa.

E talvez seja justamente aí que esteja a parte mais interessante dessa discussão. Mais do que saber se a terceira via terá força para chegar ao segundo turno, será preciso acompanhar quais ideias ela apresenta, quem estará disposto a apoiá-la e, principalmente, como o eleitor receberá essa proposta.

A eleição ainda está em construção. Candidaturas podem mudar, alianças podem ser refeitas e o cenário político pode ganhar novos contornos nos próximos meses.