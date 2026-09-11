Editorial — 257 anos de Itapeva: o que esperamos para esse novo ano?

No dia 20 de setembro, Itapeva completa 257 anos. Mais do que uma data para comemorar, o aniversário também é uma oportunidade para olhar para a cidade e pensar no que mudou — e no que ainda precisa mudar.

Para quem mora aqui há alguns anos, algumas transformações são fáceis de perceber. Itapeva passou a receber novos investimentos, ampliou seu comércio e viu chegar marcas que antes pareciam distantes da realidade local. McDonald’s, Burger King e outras redes hoje fazem parte do cotidiano da cidade e mostram um mercado consumidor que cresceu e despertou o interesse de grandes empresas.

Mas desenvolvimento não se resume a novas lojas. Afinal, qual foi a mudança mais significativa que Itapeva trouxe para a sua vida nos últimos anos? E, principalmente, o que você espera encontrar quando a cidade completar 258 anos?

Mais empregos? Novos investimentos? Melhor infraestrutura? Mais opções de lazer? Saúde e educação cada vez mais estruturadas? Ou simplesmente uma cidade mais organizada e preparada para crescer?

Itapeva chega aos 257 anos com conquistas, desafios e muitas expectativas. O aniversário é da cidade, mas o próximo capítulo será construído por todos que vivem aqui.