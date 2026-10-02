Editorial — Seu voto faz diferença

As eleições estão chegando e, mais uma vez, cada eleitor terá nas mãos uma responsabilidade que vai muito além de apertar algumas teclas na urna eletrônica. Votar é escolher quem terá a missão de representar a população e tomar decisões que podem influenciar diretamente a vida de todos.

Por isso, o momento exige atenção, informação e consciência.

Nas Eleições 2026, serão seis escolhas na urna: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República. São muitos números para lembrar e, por isso, não deixe para a última hora. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que o eleitor prepare sua colinha eleitoral em papel e a leve no dia da votação.

E há um detalhe importante: o celular não pode ser levado para dentro da cabine de votação. O aparelho deverá ser desligado e deixado no local indicado pelos mesários. Portanto, aquela ideia de consultar o número do candidato no telefone enquanto estiver diante da urna não será possível.

A colinha de papel é simples, mas pode fazer diferença. Além de evitar esquecimentos, ajuda a tornar a votação mais rápida e contribui para diminuir as filas.

Mas existe uma preparação ainda mais importante: conhecer os candidatos antes de votar.

Pesquise. Leia propostas. Conheça trajetórias, posicionamentos e atuações públicas. Procure informações em fontes confiáveis e desconfie de conteúdos compartilhados sem origem ou contexto. O voto é individual, secreto e deve representar a escolha consciente de cada cidadão.

E talvez seja hora de deixar de lado aquela velha frase: “Ah, mas só o meu voto não faz diferença.”

Faz, sim.

Uma eleição é construída pela soma de milhões de escolhas individuais. Se todos pensassem que seu voto não importa, nenhuma eleição teria significado.

O futuro do país não é decidido apenas pelos políticos. É também resultado das escolhas feitas por cada eleitor diante da urna.

Por isso, no dia da eleição, vá preparado. Leve sua colinha de papel, reserve alguns minutos para votar com calma e, principalmente, faça uma escolha consciente.

Seu voto é individual. Sua escolha é sua. E a responsabilidade também.