Editorial — Entre a expectativa e a incerteza, o comércio tenta seguir em frente

O período eleitoral costuma ser marcado por debates, promessas e expectativas sobre o futuro do país. Mas, enquanto os discursos ganham espaço, existe uma realidade que não pode ser ignorada: a de quem abre as portas todos os dias, paga as contas no fim do mês e depende do movimento para manter o negócio funcionando.

Em Itapeva, assim como em tantas outras cidades, comerciantes vêm há algum tempo relatando dificuldades com as vendas. Lojas que esperam mais clientes, empresários que precisam rever despesas, funcionários que dependem da estabilidade dos negócios e empreendedores que fazem contas para conseguir fechar o mês. Para muitos, a preocupação não é apenas vender mais, mas conseguir manter as portas abertas.

Em um cenário como esse, as incertezas do período eleitoral acabam se somando às dificuldades que já fazem parte da rotina. Consumidores ficam mais cautelosos, decisões de compra são adiadas e investimentos passam a ser avaliados com mais cuidado. Não se trata de afirmar que a eleição, por si só, determina o comportamento da economia, mas de reconhecer que a falta de previsibilidade pode aumentar a insegurança de quem já enfrenta um cenário apertado.

O comércio sente os efeitos de uma cadeia de preocupações que começa no orçamento das famílias. Quando o dinheiro está contado, as prioridades mudam. Primeiro vêm as despesas essenciais, as contas da casa, a alimentação e o transporte. Aquela compra que poderia ser feita hoje fica para depois. E o que parece pouco no orçamento de um consumidor pode representar uma diferença importante no caixa de um pequeno estabelecimento.

Ao mesmo tempo, o comerciante continua tendo compromissos que não esperam por um cenário mais favorável: aluguel, salários, fornecedores, impostos, energia elétrica e outras despesas fixas. Mesmo quando as vendas diminuem, boa parte dos custos permanece. É nesse desequilíbrio que muitos empresários precisam encontrar alternativas para sobreviver.

Diante disso, o debate eleitoral deveria ir além das disputas e das declarações de campanha. Independentemente de quem venha a governar o país, questões como geração de empregos, renda, inflação, crédito, tributação e incentivo ao empreendedorismo precisam estar no centro das discussões. São temas que interferem diretamente na vida de quem consome, de quem trabalha e de quem empreende.

Não se trata de defender um partido ou outro, nem de atribuir a um único governo todos os problemas enfrentados pelo comércio. A economia é influenciada por diferentes fatores, e os desafios locais também têm suas particularidades. Trata-se, sobretudo, de lembrar que decisões políticas e econômicas precisam ser avaliadas pelo impacto que produzem na vida real.

Para o pequeno comerciante, não existe intervalo entre uma incerteza e outra. A conta vence, o fornecedor cobra e a folha de pagamento precisa ser cumprida. O planejamento é necessário, mas planejar fica mais difícil quando o futuro parece pouco previsível.

Enquanto o país discute os próximos quatro anos, o comércio precisa encontrar maneiras de atravessar os próximos dias. E talvez essa seja uma das questões mais importantes a serem consideradas neste período: como criar condições para que as famílias tenham mais segurança financeira e os negócios encontrem espaço para crescer?

Pois por trás de cada porta aberta existe uma história de investimento, trabalho e expectativa.