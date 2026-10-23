Editorial — A eleição passa, os problemas ficam

Falta pouco para o Brasil conhecer quem estará à frente do país nos próximos anos. As eleições deste domingo movimentam conversas, despertam expectativas e, infelizmente, também têm colocado à prova amizades e relações familiares. Em muitos casos, opiniões políticas diferentes se transformaram em motivo de discussões e afastamentos.

A democracia pressupõe a convivência entre ideias distintas. Cada cidadão tem o direito de escolher seu candidato e defender suas convicções, mas o respeito precisa estar acima das divergências. Afinal, depois que as urnas definirem o resultado, a vida continua, os vínculos permanecem e o país seguirá enfrentando desafios, independentemente de quem vença.

E em Itapeva? Enquanto o país vive a expectativa da decisão nas urnas, por aqui há problemas bem mais próximos da rotina da população que também exigem atenção. Os buracos na Avenida Paulina de Moraes têm causado preocupação, especialmente entre os comerciantes instalados ao longo do trecho, que convivem diariamente com os transtornos.

Além de comprometer as condições de tráfego, a situação pode dificultar o acesso aos estabelecimentos e prejudicar a circulação de clientes. Para quem depende do movimento da avenida para trabalhar, a espera por uma solução representa uma preocupação concreta.

O poder público precisa agir com urgência para recuperar as condições da via. A população não espera apenas explicações, mas providências efetivas para um problema que interfere na mobilidade, na segurança e na atividade comercial.

Neste domingo, o Brasil escolherá seus próximos rumos. Mas, enquanto a política nacional concentra as atenções, as demandas locais continuam batendo à porta. Afinal, a disputa eleitoral tem data para terminar; os problemas da cidade, não. E cabe ao poder público transformar as cobranças da população em ações concretas.