Editorial – Água em Itapeva: o problema persiste, a preocupação também

A crise da água em Itapeva continua longe de uma solução definitiva. E os novos resultados laboratoriais divulgados nesta semana reforçam que a população ainda tem motivos para se preocupar.

O que deveria ser um serviço básico, essencial e garantido a todos se transformou em motivo de insegurança para milhares de moradores de Itapeva. A crise envolvendo a qualidade da água no município ganhou novos capítulos e, infelizmente, os resultados mais recentes não trazem o alívio que a população esperava.

Na última quarta-feira (4), novos laudos do Instituto Adolfo Lutz apontaram a presença do protozoário Cryptosporidium spp. em quatro das dez amostras de água analisadas, coletadas em diferentes pontos da cidade. Os resultados positivos foram registrados no Centro, Vila Nova, Jardim Maringá e Bairro de Cima.

O dado merece atenção. Depois de semanas de preocupação, milhares de atendimentos por gastroenterite, suspensão de aulas e uma série de medidas emergenciais, a expectativa era de que os novos exames trouxessem sinais mais concretos de que a situação estava sob controle. Mas não foi o que aconteceu.

É importante destacar que a investigação sobre a origem dos casos de gastroenterite e a relação direta com a água distribuída ainda depende de esclarecimentos técnicos. Isso, porém, não diminui a gravidade de encontrar novamente o protozoário em amostras coletadas em diferentes regiões do município.

A população não pode ficar no meio de informações divergentes, resultados de exames que apontam cenários distintos e orientações que precisam ser seguidas sem que haja uma resposta definitiva sobre a segurança da água que chega às residências.

A Sabesp, responsável pelo abastecimento, precisa apresentar explicações claras sobre os resultados, detalhar quais medidas estão sendo adotadas no tratamento e na distribuição e demonstrar, com dados transparentes, que a água fornecida atende aos padrões de segurança. Não basta informar que o monitoramento foi intensificado. É preciso mostrar os resultados e esclarecer o que ainda está acontecendo.

Da mesma forma, cabe às autoridades municipais e estaduais manter a fiscalização, acompanhar os laudos, informar a população e cobrar providências efetivas. A investigação aberta pela Câmara Municipal também precisa cumprir seu papel, contribuindo para esclarecer os fatos e identificar eventuais responsabilidades.

Enquanto isso, é o morador quem precisa mudar a rotina, ferver a água, redobrar os cuidados com a higiene e conviver com a dúvida sobre algo tão essencial. Famílias inteiras precisam reorganizar seus hábitos, escolas enfrentam interrupções e a confiança em um serviço básico foi colocada à prova.

E talvez esse seja um dos aspectos mais preocupantes dessa crise: a perda de confiança. Quando uma pessoa abre a torneira de casa, não deveria precisar se perguntar se aquela água é segura para beber, cozinhar ou preparar a alimentação dos filhos.

Itapeva precisa de respostas, mas, acima de tudo, precisa de uma solução. Não de explicações genéricas, promessas ou medidas paliativas que apenas amenizem os efeitos imediatos do problema.

Água potável não é privilégio, não é favor e muito menos uma questão secundária. É um direito básico e uma condição indispensável para a saúde pública.

A população já demonstrou paciência e colaboração ao seguir as orientações das autoridades. Agora, espera que os responsáveis demonstrem, com transparência, responsabilidade e ações concretas, que a segurança da água fornecida à cidade é, de fato, uma prioridade.

Porque, em Itapeva, o problema persiste, a preocupação também. E a população quer saber quando poderá voltar a confiar na água que chega às suas torneiras.