Editorial — Itapeva e a maré de notícias preocupantes: afinal, o que mais falta acontecer?

Itapeva sempre carregou aquela imagem de cidade tranquila do interior. Daquelas em que a rotina segue seu curso, em que os problemas parecem menores diante da correria dos grandes centros e onde a população, apesar dos desafios cotidianos, encontra na simplicidade da cidade um pouco de tranquilidade.

Mas, ultimamente, essa sensação parece estar dando lugar a uma sequência de acontecimentos que tem deixado os moradores apreensivos. É como se uma maré de notícias preocupantes tivesse tomado conta da cidade, sem dar tempo sequer para que a população assimile um problema antes de outro aparecer.

Primeiro, a crise envolvendo a qualidade da água distribuída pela Sabesp. Um episódio que ultrapassou os limites de uma simples reclamação sobre abastecimento e chegou à saúde pública, em meio ao aumento expressivo dos casos de Doença Diarreica Aguda (DDA). Em uma das semanas de pico, Itapeva chegou a registrar cerca de 1.400 atendimentos nas unidades de saúde, conforme os boletins semanais divulgados pelo município. Famílias inteiras foram afetadas, a rotina mudou e uma questão básica, como abrir a torneira e confiar na água que chega às casas, passou a ser motivo de preocupação.

Quando a população ainda tentava compreender a dimensão dessa situação, outro problema continuava estampando o cotidiano: as crateras abertas pelas chuvas em pontos já conhecidos da cidade. Ruas interditadas, transtornos para motoristas, comerciantes e moradores, além da sensação de que alguns problemas se prolongam sem uma solução definitiva. A chuva pode até explicar parte dos danos, mas não elimina a necessidade de respostas, providências e prazos.

E, nesta semana, mais uma notícia trouxe apreensão: a situação financeira da Santa Casa de Itapeva. Os anúncios da diretoria sobre medidas de contenção de despesas e a possibilidade de fechamento de dez leitos de UTI adulto acenderam um novo alerta. Afinal, estamos falando de um serviço essencial não apenas para Itapeva, mas também para moradores de diversos municípios da região que dependem da estrutura hospitalar.

São situações diferentes, com causas e responsabilidades distintas, mas que se encontram em um mesmo ponto: o impacto direto na vida da população.

E é justamente aí que mora a preocupação. Água de qualidade, ruas em condições adequadas e atendimento hospitalar são necessidades básicas. Não são luxos ou reivindicações extraordinárias. São serviços e estruturas dos quais uma cidade precisa para funcionar e oferecer segurança aos seus moradores.

Diante de tantos acontecimentos em sequência, é natural que o cidadão se pergunte: o que mais falta acontecer?

A pergunta não nasce necessariamente de um sentimento de pessimismo, mas do cansaço de quem quer saber o que está sendo feito, quais são os próximos passos e, principalmente, quando os problemas começarão a ser resolvidos.

Que a próxima notícia sobre Itapeva seja, finalmente, uma boa notícia.