Editorial — Entre dias difíceis e novos caminhos, Itapeva recebe boas novas

Itapeva atravessou semanas que certamente ficarão marcadas na memória de sua população. A crise no abastecimento e na qualidade da água trouxe preocupação, insegurança e uma rotina difícil para milhares de famílias. Houve dias de torneiras vazias, reservatórios esvaziados pela Sabesp para a recomposição do abastecimento com água limpa, distribuição por caminhões-pipa e uma população que precisou se adaptar a uma situação que jamais deveria fazer parte do cotidiano de uma cidade.

A gravidade do cenário levou, inclusive, a Prefeitura a decretar calamidade pública. E, mesmo com os avanços anunciados, é importante reconhecer que a crise ainda exige acompanhamento, transparência e respostas concretas. Um novo laudo negativo para Cryptosporidium em amostra analisada pelo Instituto Adolfo Lutz e a redução dos casos de gastroenterite são sinais positivos. Mas não apagam o que aconteceu, nem encerram a necessidade de fiscalização e monitoramento.

Em meio a esse cenário, duas notícias desta semana trouxeram um pouco de alívio e esperança: a evolução dos resultados relacionados à água e o anúncio do início do funcionamento da radioterapia na Santa Casa de Itapeva.

São assuntos diferentes, mas que se encontram em um ponto essencial: a saúde da população.

Enquanto a cidade ainda busca superar os impactos de uma crise que afetou diretamente a vida das pessoas, a possibilidade de oferecer tratamento oncológico mais perto de casa representa um avanço importante. Cerca de 50 pacientes poderão realizar radioterapia em Itapeva, evitando deslocamentos para outros municípios. O custeio pelo Governo do Estado, até a habilitação definitiva pelo Ministério da Saúde, permitirá que o serviço comece a funcionar.

Que os resultados positivos sobre a água se confirmem nas próximas análises, que o abastecimento seja plenamente restabelecido e que a radioterapia comece a atender os pacientes conforme anunciado.

Depois de tantos dias difíceis, boas notícias são bem-vindas!