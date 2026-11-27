Editorial — Quando a chuva passa e a solidariedade precisa permanecer

As fortes chuvas que atingiram Itapeva e diversas cidades da região, assim como municípios do Paraná, deixaram imagens difíceis de esquecer. Ruas tomadas pela água, casas e comércios destruídos, famílias que perderam praticamente tudo e cenários que revelam a dimensão da força da natureza diante da fragilidade humana.

Em Itaberá, a situação também chamou a atenção pela extensão dos estragos. As imagens divulgadas mostraram uma realidade dolorosa, de destruição e incertezas para tantas famílias que, de uma hora para outra, viram suas vidas serem profundamente afetadas.

Diante de situações como essa, fica evidente que os fenômenos naturais não respeitam limites geográficos, planos ou rotinas. E, embora nem sempre seja possível evitar os impactos de acontecimentos dessa dimensão, existe algo que pode fazer a diferença: a capacidade de nos unirmos para ajudar quem precisa.

Foi nesse cenário que a solidariedade também ganhou espaço. A mobilização de pessoas de Itapeva em apoio às cidades atingidas, especialmente a mediação e as iniciativas de auxílio a Itaberá, demonstram que a preocupação com o próximo não precisa estar limitada ao próprio município. Quando uma cidade sofre, outra pode estender a mão.

Mais do que doações ou ações pontuais, esses gestos representam empatia. São pessoas que, mesmo diante de suas próprias dificuldades, encontram disposição para olhar ao redor e contribuir de alguma maneira.

As imagens da destruição nos fazem refletir sobre a importância da prevenção, da estrutura das cidades e da preparação para eventos climáticos cada vez mais severos. Mas também nos lembram de que nenhuma reconstrução acontece apenas com tijolos, telhados e asfalto. Ela começa pelo amparo às famílias, pelo acolhimento e pela presença de quem se dispõe a ajudar.

Que as águas baixem, que os prejuízos possam ser reparados e que as famílias atingidas encontrem forças para recomeçar. E que a solidariedade demonstrada nesses dias não seja passageira como a tempestade. Quando a natureza deixa marcas tão profundas, a humanidade precisa responder com aquilo que tem de melhor: união, respeito e cuidado com o próximo.