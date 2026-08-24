Eduardo Mascarenhas, o Xaropinho, cumpre agenda cultural e social em Itapeva a partir desta quinta-feira

Itapeva recebe, de quinta-feira (27) a domingo (30), a visita de Eduardo Mascarenhas, intérprete do personagem Xaropinho, conhecido nacionalmente pela participação no Programa do Ratinho, do SBT.

Durante os quatro dias na cidade, o artista participará de uma programação cultural e social organizada pelo Grupo Xaropinho de Ação Social e de Comunicação do Sudoeste Paulista. A agenda prevê encontros comunitários e atividades voltadas ao entretenimento, à cultura e à integração com a população.

A iniciativa busca aproximar o artista do público de Itapeva e da região, promovendo momentos de lazer e diversão, além de fortalecer ações de caráter social e comunitário.

“É uma alegria imensa poder receber o Edu em Itapeva e passarmos esses dias de pertinho com ele. Preparamos uma programação muito especial, com muito carinho, cultura e aquele compromisso social que a gente sempre faz questão de carregar. Quero ver todo mundo participando, hein?!”, destaca Raquel Amorin, presidente do Grupo Xaropinho.

A organização convida moradores de Itapeva e das cidades vizinhas a acompanharem as atividades. A programação completa, com horários, locais e detalhes de cada atração, será divulgada pelos canais oficiais do grupo.

Sobre Eduardo Mascarenhas

Há mais de duas décadas, Eduardo Mascarenhas dá vida ao Xaropinho, um dos personagens mais conhecidos da televisão brasileira. Além da carreira artística, o humorista também atua em projetos sociais e comunitários.

A visita a Itapeva acontece entre 27 e 30 de agosto, de quinta-feira a domingo.