EJA de Presença Flexível no Período Noturno se Consolida como Referência de Boas Práticas e Inspira Troca entre URE Itapeva e URE Itararé

A EJA de Presença Flexível da Escola Otávio Ferrari, no período noturno, consolida-se como uma importante referência em boas práticas na educação de jovens e adultos. Sustentada por uma organização pedagógica consistente, acompanhamento individualizado e estratégias alinhadas à realidade dos estudantes trabalhadores, a proposta de presença flexível tem promovido avanços significativos na aprendizagem, na permanência e na valorização dos percursos escolares, reafirmando o compromisso com uma educação inclusiva e de qualidade.

Nesse cenário de fortalecimento das ações educacionais, a equipe pedagógica da EJA de Presença Flexível da URE Itararé realizou uma visita técnica à unidade vinculada à URE Itapeva, com o objetivo de conhecer, in loco, as práticas desenvolvidas. Durante o encontro, foram socializadas experiências pedagógicas, a organização dos horários, o funcionamento das aulas e as estratégias adotadas no cotidiano escolar. Os visitantes também tiveram a oportunidade de interagir com os estudantes, evidenciando, na prática, os impactos positivos das ações implementadas no processo de ensino e aprendizagem.

A iniciativa evidencia a relevância da articulação entre a URE Itapeva e a URE Itararé, fortalecendo a cultura de colaboração e a troca qualificada de experiências entre as equipes. Além disso, reafirma o potencial da EJA de Presença Flexível no período noturno como um espaço potente de aprendizagem, inclusão e transformação social. Como desdobramento desse intercâmbio, a equipe da URE Itapeva também foi convidada a conhecer a EJA de Presença Flexível da URE Itararé, ampliando os vínculos institucionais e consolidando a construção coletiva de práticas exitosas na modalidade.