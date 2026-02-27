EJA Flexível inicia semestre com acolhimento e diversidade na rede estadual de Itapeva

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) Flexível iniciou o semestre em fevereiro de 2026, na Escola Otávio Ferrari, em Itapeva, com um momento de acolhimento aos estudantes. A proposta reforça a escola como espaço de recomeço para aqueles que, por diferentes circunstâncias, precisaram interromper os estudos.

A modalidade reúne alunos de diversas faixas etárias, incluindo jovens que ingressaram cedo no mercado de trabalho, adultos que conciliam estudo e família, além de pais, mães, trabalhadores e idosos que decidiram concluir a educação básica. A diversidade de perfis contribui para um ambiente de troca de experiências e aprendizado coletivo.

A abertura do semestre contou com a presença de professores das áreas de Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza, entre outros componentes curriculares. Após o momento inicial, os docentes seguiram para as salas de aula para a recepção dos estudantes.

Durante o encontro, também foram destacadas reflexões inspiradas no educador Paulo Freire, reforçando a educação como instrumento de transformação social e fortalecimento da autonomia.

O início das atividades reafirma o compromisso da EJA Flexível com uma educação inclusiva e voltada à realidade dos alunos, oferecendo oportunidade para que retomem seus estudos e ampliem suas perspectivas pessoais e profissionais.