Estudantes da EJA da Escola Otávio Ferrari realizam atividade de reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade

Estudantes da modalidade EJA Flexível da Escola Estadual Otávio Ferrari desenvolveram, durante as aulas de Ciências Humanas, uma atividade voltada à reflexão sobre a presença e a trajetória das mulheres na sociedade.

A proposta teve como inspiração o pensamento da filósofa francesa Simone de Beauvoir, conhecida pela frase “não se nasce mulher: torna-se mulher”, que aborda a construção social da identidade feminina ao longo da história.

Como parte da atividade, os alunos utilizaram a plataforma digital Padlet para compartilhar a fotografia de uma mulher considerada significativa em suas vidas. Cada publicação foi acompanhada de um breve texto com reflexões sobre a história, as lutas e as contribuições dessas mulheres em diferentes contextos.

Segundo a escola, a iniciativa buscou incentivar a valorização das experiências e trajetórias femininas, além de promover um espaço de reconhecimento e memória sobre o papel das mulheres na construção da sociedade.