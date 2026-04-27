Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente no Jardim Virgínia

Na tarde de sábado (26), por volta das 17h10, a Guarda Civil Municipal foi acionada pela Central de Atendimento para atender a um acidente de trânsito no Jardim Virgínia.
No local, os agentes encontraram um veículo com danos e duas pessoas envolvidas na ocorrência. Durante a abordagem, o condutor de um dos veículos apresentou sinais de embriaguez. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou.
Diante da situação, as partes foram encaminhadas ao plantão policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.
O caso reforça o alerta sobre os riscos e as consequências legais de dirigir sob efeito de álcool.