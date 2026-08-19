Emily Kirschner conquista 20º pódio em 20 provas e se destaca no atletismo de Itapeva

A atleta itapevense Emily Kirschner vem construindo uma trajetória de destaque nas corridas de rua. No último domingo (16), durante a 1ª Corrida de Rua e Caminhada “Sentinelas da Fronteira”, promovida pelo 54º Batalhão de Polícia Militar, Emily conquistou o 1º lugar na categoria e terminou a prova na 6ª colocação geral.

O resultado teve um significado ainda maior para a atleta: foi o seu 20º pódio em 20 provas disputadas. Em todas as corridas das quais participou, Emily conseguiu terminar entre os primeiros colocados.

A sequência de resultados também inclui uma conquista de destaque em Sorocaba, onde a atleta foi campeã geral feminina.

Com apenas 20 provas no currículo, Emily já demonstra regularidade e evolução nas pistas, levando o nome de Itapeva para diferentes competições e se consolidando como um dos nomes de destaque do atletismo local.

A participação na corrida do 54º Batalhão reforça uma marca impressionante: 20 provas, 20 pódios. Mais do que números, os resultados representam dedicação, disciplina e o trabalho desenvolvido pela atleta para seguir evoluindo no esporte.

Emily é mais um exemplo de atleta que representa Itapeva nas competições e mostra que a cidade tem talentos que merecem reconhecimento e incentivo.