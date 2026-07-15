Sebrae-SP abre vagas para programa de apoio a empreendedores negros do Sudoeste Paulista e Vale do Ribeira

Ginga Ideias oferece 100 vagas e auxilia na validação do negócio e desenho da base da startup para empreende

Tem uma ideia, curiosidade para aprender e vontade de fazer acontecer? O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o Ginga Ideias, programa voltado para pessoas negras com ideias de negócios inovadores, que ainda estão no início da jornada empreendedora e querem tirar seus projetos do papel. São 100 vagas disponíveis e as inscrições gratuitas podem ser feitas até 27 de julho no link www.gingaafrotechhub.com.br.

“O Ginga Ideias representa uma oportunidade para transformar conceitos em negócios inovadores. O foco é ampliar o acesso ao empreendedorismo e à inovação, oferecendo orientação, capacitação e conexões para que pessoas empreendedoras negras possam desenvolver seus projetos com mais segurança e potencial de crescimento”, afirma Wilson Borges, gerente regional do Sebrae-SP.

De acordo com o consultor de inovação do Sebrae-SP Bruno Brigida, ao longo da jornada, o participante transforma uma ideia em algo concreto, aprende a validar sua proposta, conversa com potenciais clientes e constrói a primeira versão da solução da startup, tudo com orientação e apoio. “O Ginga Ideias é para quem tem uma ideia, mas ainda não sabe por onde começar. Quem sempre sonhou em empreender, mas nunca deu o primeiro passo, pode se inscrever”, destaca.

Um destaque do programa é passar a integrar a Rede do Ginga Afrotech Hub, iniciativa voltada ao fortalecimento de pessoas negras empreendedoras no ecossistema de inovação e tecnologia. “Mais do que um programa, o Ginga Ideias é uma comunidade. Você estará ao lado de pessoas que vivem desafios parecidos, compartilham experiências, aprendem juntas e se apoiam durante todo o processo. É um espaço para crescer, ganhar confiança e começar a transformar um sonho em realidade”, completa o consultor.

Dinâmica

O Ginga Ideias terá duração de quatro meses e será composto por três módulos com trilhas formativas, mentorias, atividades de conexão e suporte e mentorias individualizadas. As atividades serão realizadas em formato online e híbrido.

Serão 12 oficinas temáticas e atividades práticas, abordando temas como ideação, validação de problema, planejamento pessoal e carreira empreendedora.

A seleção dos participantes será baseada em quatro critérios: perfil empreendedor, clareza da proposta, motivação e disponibilidade. Os selecionados serão divulgados no dia 17 de agosto.