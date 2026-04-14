‘Encontro Regional de Empretecos’ propõe reflexão sobre protagonismo empreendedor em Itapeva

Evento reúne participantes do programa de formação de empreendedores para estimular atitude, visão de futuro e conexão.

O Sebrae-SP realiza, no próximo dia 16 de abril, às 19h, no Teatro de Bolso, Terezinha Silva, localizado no Calçadão Dr. Pinheiro, 484, o 1º Encontro Regional de Empretecos, iniciativa voltada a empresários e profissionais que já participaram do seminário Empretec e buscam avançar em sua jornada empreendedora.

Mais do que um momento de networking, o encontro propõe uma reflexão direta sobre postura e comportamento no mundo dos negócios. Com uma abordagem provocativa, a proposta é incentivar os participantes a saírem da zona de conforto e assumirem um papel mais ativo na construção de seus resultados.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alisson Rezende, o encontro é um chamado à ação. “Ser Empreteco vai muito além de ter participado de um seminário. É uma escolha diária de agir com intencionalidade, assumir riscos calculados e buscar resultados acima da média. Esse encontro é para quem realmente quer fazer diferente e evoluir”, destaca.

A programação deve reunir empreendedores de diversas cidades da região, fortalecendo conexões e promovendo a troca de experiências entre quem compartilha a mesma mentalidade de crescimento.

Ainda de acordo com Alisson, o evento também reforça a importância do comprometimento. “A presença em momentos como esse demonstra prioridade. No mundo dos negócios, até a ausência comunica algo — e geralmente comunica falta de compromisso com o próprio desenvolvimento”, afirma.

Os interessados em participar devem confirmar presença previamente por meio de inscrição online no link https://bit.ly/EncontroRegionalDeEmpretecos. A expectativa é de que o encontro seja um marco de engajamento e inspiração para os empretecos da região Sudoeste Paulista.

SERVIÇO

‘Encontro Regional de Empretecos’

Data: 16 de abril

Horário: 19h

Local: Teatro de Bolso Terezinha Silva

Endereço: Calçadão Dr. Pinheiro, 484, Centro – Itapeva

Inscrição: https://bit.ly/EncontroRegionalDeEmpretecos