Encontro de Negócios reúne empreendedores em Itapeva para fomentar parcerias e oportunidades comerciais

Evento gratuito promovido pelo Sebrae-SP, busca fortalecer o networking entre empresários da região e estimular a geração de novos negócios

O Sebrae-SP, em parceria com o Centro Universitário UniGrupoFAEF, oferece a empreendedores e profissionais de diversos segmentos a oportunidade de ampliar a sua rede de contatos e criar oportunidades comerciais durante o Encontro de Negócios, que será realizado no dia 25 de junho, às 19h, no auditório da universidade, localizado à Rodovia Francisco Alves Negrão, Km 285, Bairro Pilão d’Água em Itapeva.

As inscrições para participar do encontro já estão abertas. As vagas são limitadas para 49 participantes e podem ser realizadas antecipadamente por meio do link.

A proposta do evento é reunir representantes de empresas, instituições e profissionais da região em um ambiente voltado à troca de experiências, ao fortalecimento de relacionamentos e à geração de parcerias estratégicas. A iniciativa busca incentivar conexões que possam resultar em novos negócios, projetos e oportunidades de crescimento para os participantes.

Além de promover o networking entre os presentes, o encontro pretende estimular o desenvolvimento do ambiente empresarial regional, aproximando empreendedores de diferentes setores e criando condições favoráveis para o compartilhamento de conhecimentos e boas práticas.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Ana Carolina Moura, o fortalecimento das conexões entre empresários é uma ferramenta importante para o crescimento das empresas. “O networking é uma das formas mais eficazes de gerar oportunidades de negócios. Quando reunimos empreendedores em um mesmo ambiente, criamos condições para a troca de experiências, identificação de parcerias e ampliação das possibilidades de mercado. O Encontro de Negócios foi pensado justamente para estimular essas conexões e fortalecer o ecossistema empreendedor da região”, destaca.

SERVIÇO

Encontro de Negócios

Data: 25 de junho

Horário: 19h

Local: FAIT

Endereço: Rodovia Francisco Alves Negrão, Km 285, Bairro Pilão d’Água – Itapeva

Inscrições: https://forms.office.com/r/djCmCamvdY