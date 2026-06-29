Encontro de Negócios do Sebrae-SP fortalece conexões e gera oportunidades para empreendedores em Itapeva

Evento reuniu 35 empresários em rodadas de networking, estimulou parcerias e já prepara novas iniciativas para impulsionar o empreendedorismo local

O Sebrae-SP promoveu, na noite da última quarta-feira (25), o Encontro de Negócios, em parceria com o Centro Universitário UniGrupoFAEF, reunindo 35 empreendedores de diferentes segmentos em Itapeva. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o networking, incentivar a troca de experiências e criar oportunidades de negócios entre os empresários.

A abertura do encontro foi conduzida pela analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Carolina Moura, que destacou a importância das conexões entre empreendedores para o fortalecimento do ambiente empresarial. Ao longo da programação, os participantes participaram de rodadas de negócios dinâmicas, nas quais tiveram tempo cronometrado para apresentar suas empresas aos demais integrantes de cada mesa. Ao final de cada rodada, os grupos eram reorganizados, permitindo que todos ampliassem sua rede de contatos e conhecessem novos potenciais parceiros.

Encerrando a dinâmica, um representante de cada mesa apresentou seu negócio para todos os participantes, proporcionando ainda mais visibilidade às empresas presentes. O evento também contou com o sorteio de brindes oferecidos pelos próprios empreendedores, como forma de divulgar seus produtos e serviços e incentivar novas conexões comerciais.

O encerramento foi realizado pelo gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, que reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios.

“O Sebrae-SP está de portas abertas para acolher os empreendedores em todas as fases da sua jornada. Nosso papel é oferecer orientação, capacitação e oportunidades para que as empresas enfrentem seus desafios, cresçam de forma sustentável e ampliem sua competitividade. Este encontro mostrou a força das conexões e do compartilhamento de experiências. Convidamos todos os empreendedores da região a participarem das próximas ações e eventos do Sebrae-SP, porque sempre há novas oportunidades para aprender, fazer negócios e crescer juntos”, destaca.

Para a empreendedora Fabiana Simões, o encontro superou as expectativas. “Achei o evento muito participativo. É a primeira vez que participo de uma iniciativa desse tipo no Sebrae-SP e considero uma oportunidade maravilhosa para divulgar o nosso trabalho e conhecer outros profissionais. Foi um encontro muito bacana. Já recebi contatos de pessoas interessadas no meu trabalho por conta da apresentação da empresa”, afirma.

José Luiz Souza, também destaca os resultados obtidos durante a noite. “Foi uma experiência extraordinária. Tivemos a oportunidade de apresentar nossa empresa, falar sobre vendas, criar muitas conexões e aprender bastante. O Sebrae-SP tem contribuído muito para o crescimento da nossa empresa e para o nosso desenvolvimento profissional”, disse.

Já a empreendedora Acolline Silva, ressalta a importância do evento para quem está iniciando no empreendedorismo. “Foi uma oportunidade maravilhosa de divulgar o meu negócio e conversar com potenciais clientes. Foi uma experiência inovadora e muito importante para quem está começando”.