Encontro do Progressistas reúne deputados federais em Capão Bonito

Os deputados federais Maurício Neves e Simone Marquetto participarão do Encontro Sudoeste Paulista, promovido pelo partido Progressistas (PP), no próximo dia 20 de junho (sábado), em Capão Bonito. O evento está marcado para começar às 9h, no Salão Parque das Águas, localizado na Rua Mario Milani, 150, Vila Santa Rosa.

O encontro reunirá lideranças políticas, filiados e apoiadores da legenda de diversas cidades da região.

A proposta do evento é promover discussões sobre o cenário político regional, além de fortalecer a articulação entre representantes do partido e lideranças municipais.

A expectativa é de que o encontro reúna participantes de diferentes municípios do Sudoeste Paulista, proporcionando um espaço para diálogo, troca de experiências e debate sobre temas de interesse regional.