EE PEI Otávio Ferrari abre matrículas para o Ensino Médio em 2027

Escola conquistou Ouro no SARESP 2025 e certificação de excelência no Programa Ensino Integral, além de oferecer cursos técnicos e diferentes espaços de aprendizagem

A EE PEI Otávio Ferrari está com matrículas abertas para estudantes que ingressarão na 1ª série do Ensino Médio em 2027. O atendimento é realizado até o final de novembro, das 8h às 20h.

Entre os destaques da unidade estão a conquista do Ouro no SARESP 2025 e a Certificação de Excelência do Programa Ensino Integral (PEI), reconhecimentos que reforçam o trabalho desenvolvido pela escola na aprendizagem e na formação dos estudantes.

Com a proposta #VemproOtávio, a instituição oferece um ambiente de acolhimento, com professores comprometidos, tutoria e diferentes espaços de aprendizagem, como Laboratório de Ciências, Sala Maker, Sala de Leitura, Sala Multimídia, Sala de Artes e Sala de Jogos. A tecnologia também faz parte das atividades escolares.

Na área esportiva, os estudantes têm acesso a atividades de vôlei e futsal. A proposta pedagógica busca incentivar a autonomia, o protagonismo juvenil e a participação dos alunos na vida escolar.

Outro diferencial é a possibilidade de conciliar o Ensino Médio com a formação profissional, por meio dos cursos técnicos de Farmácia, Administração, Vendas e Agronegócio, ampliando as oportunidades de continuidade dos estudos e de ingresso no mercado de trabalho.

Matrículas para 2027

* Público: estudantes que ingressarão na 1ª série do Ensino Médio.

* Atendimento: das 8h às 20h.

* Período: até o final de novembro.

A EE PEI Otávio Ferrari convida os estudantes a conhecerem a proposta de ensino da unidade e fazerem parte dessa trajetória de aprendizagem e desenvolvimento.